Le Bénin veut dynamiser son tourisme grâce à son '' histoire''

Le Bénin s’appuie ces dernières années sur son passé douloureux pour promouvoir le tourisme.

La porte de non-retour, point de départ de de la traite transatlantique des esclaves. Le monument situé sur la ville côtière d’Ouidah attire de nombreux visiteurs.

''On veut développer ce côté touristique de notre pays, parce qu’on a une histoire très riche, qui est largement méconnue du monde, et on veut essayer de la mettre en valeur. Donc c’est vraiment important d’avoir quelque chose qui attire l’œil.'', explique Arsène Ahounou, habitant de Cotonou.

Des figures d'esclaves enchaînés sont sculptées sur la façade du site. Rappelant les souffrances vécues par les africains lors de la traite. Onyinye Anumba est venue du Nigeria s’abreuver à la source d’une partie de l’histoire du continent.

''J’ai regardé beaucoup de vidéos ou de films et lu beaucoup de choses sur cet endroit. Le voir de mes propres yeux et en direct a en quelque sorte renforcé l’idée que l’Afrique a une histoire et qu’il s’y est passé beaucoup de choses au cours de cette histoire ; en être témoin est tellement génial pour moi parce que j’en ai beaucoup entendu parler. Donc, le simple fait d’être ici me rend fière de ce que l’Afrique possède''; raconte la nigériane.

Le Temple du Python, datant du XIIIe siècle, est aussi l’un des sites qui attire les touristes au Bénin. La visite est une immersion dans le vaudou. Ici on pose pour des photos avec des serpents enroulés autour des épaules.

''Ici nous ne faisons pas de tourisme de masse, nous nous concentrons davantage sur le tourisme culturel. Nous voulons clarifier les choses, aider les gens à comprendre, et nous pratiquons le tourisme mémoriel lié à l'histoire de l'esclavage.'', déclare Modeste Zinsou, guide en chef du Temple des Pythons.

Pour stimuler le tourisme, le Bénin a lancé d’importants projets d’infrastructure, notamment la rénovation de routes et d’hôtels.

''De par son histoire, le Bénin est un pays de grande culture et de profonde tradition historique, qui a abrité d’importants royaumes sur ce même territoire et a été le témoin d’un moment significatif de l’histoire de l’humanité, à savoir la traite négrière.'', affirme Alain Godonou, conseiller présidentiel chargé du patrimoine et des musées.

Le Bénin veut s’assurer que le tourisme représente 10 à 15 % du PIB d'ici une dizaine d'années, contre environ 6 % aujourd'hui.