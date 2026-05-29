Royaume-Uni : le géant de craie emblématique de Cerne Abbas connaît sa première grande restauration

Dans le sud-ouest de l’Angleterre, le National Trust, une fondation de conservation du patrimoine parmi les plus importantes du Royaume-Uni, a engagé d’importants travaux de restauration du géant de Cerne Abbas, une figure de craie de 55 mètres de long dont certaines parties se dégradent plus rapidement que prévu. Les équipes sont chargées de retirer la végétation et la craie dégradée avant de recharger les tranchées qui dessinent la figure. Cette intervention constitue la première grande campagne de restauration depuis que les conservateurs ont constaté une détérioration plus rapide que prévu, notamment en raison de la prolifération d’herbes et d’algues. Une partie du chantier s’est déroulée sous des températures dépassant les 30 °C, un niveau exceptionnel pour un mois de mai au Royaume-Uni. Longtemps entouré de mystère, le géant représente un homme nu brandissant une massue. Des analyses menées pour le National Trust suggèrent qu’il aurait été créé entre le VIIIe et le XIe siècle, à la fin de la période saxonne. Son origine exacte demeure toutefois débattue. Certains historiens y voient une représentation d’Hercule, d’autres un symbole de fertilité ou un marqueur politique de l’époque médiévale. Classé parmi les sites patrimoniaux les plus emblématiques d’Angleterre, le monument est habituellement restauré tous les dix ans afin de préserver l’éclat de sa craie blanche. Les responsables de sa conservation indiquent suivre attentivement l’évolution des conditions météorologiques, alors que les causes précises de sa dégradation récente restent encore mal comprises.