Football : Motsepe annonce des réformes pour une CAF en crise

Changements et amélioration des statuts et règlements et réforme de l’arbitrage, sont entre autres, les annonces faites le président de la CAF Patrice Motsepe dimanche à l’issue d’une réunion du Comité exécutif de l’instance dirigeante du ballon rond en Afrique.

En matière d’arbitrage, Motsepe a déclaré que la CAF collaborait avec la FIFA pour former les arbitres et les opérateurs VAR. Ajoutant que qu’il était impératif de bien les rémunérer pour garantir l’intégrité.

Concernant les compétitions, la Coupe d’Afrique des Nations passera à 28 équipes au lieu de 24 en 20230. La CAF avait déjà annoncé en décembre que la Coupe d'Afrique se tiendrait tous les quatre ans à partir de 2028.

Autre annonce, l’organisation de la coupe d’Afrique féminine toujours au Maroc du 25 juillet au 16 août. Le tournoi devait initialement avoir lieu dans le royaume du 17 mars au 3 avril

Le sud-africain veut à travers ces réformes structurelles, juridiques et administratives redorer le blason d’une organisation terni par la finale chaotique de la CAN 2025. Et la décision d’attribuer le titre de champion d’Afrique au Maroc....sur tapis vert au détriment du Sénégal.

Le Sénégal a saisi le Tribunal arbitral du sport, basé en Suisse. Alors que et les deux pays revendiquent le titre de champion d’Afrique en attendant l’issue de la procédure, l’équipe sénégalaise a défilé avec le trophée à Paris samedi.