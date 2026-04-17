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Affaire fusillade de Johannesburg : le fils de Mugabe plaide coupable

Bellarmine Chatunga Mugabe, à gauche, fils de Robert Mugabe, et Tobias Mugabe devant le tribunal de première instance d'Alexandra, en Afrique du Sud, le 17 avril 2026.   -  
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AP Photo
By Ali Bamba

Robert Mugabe

Le plus jeune fils de l'ancien dirigeant zimbabwéen Robert Mugabe a plaidé coupable vendredi d'avoir pointé une arme à feu et d'avoir séjourné illégalement en Afrique du Sud, mais a nié avoir tiré et gravement blessé son jardinier à la suite d'une altercation.

Bellarmine Chatunga Mugabe, 29 ans, était en garde à vue avec son cousin et coaccusé, Tobias Mugabe Matonhodze, pour tentative de meurtre à la suite de l'incident survenu dans le quartier chic de Hyde Park, à Johannesburg.

Mugabe a plaidé coupable d'avoir séjourné illégalement en Afrique du Sud et d'avoir brandi une arme à feu lors d'un autre incident, tandis que Matonhodze a plaidé coupable de tentative de meurtre.

Matonhodze, 32 ans, a également reconnu avoir enfreint les lois sur l'immigration et les armes à feu.

« Nous avions initialement entamé des discussions avec le ministère public dans le but de conclure un accord sur le plaidoyer et la peine, mais ces discussions ont échoué à la dernière minute », a déclaré l'avocat de Mugabe, Sinenhlanhla Mnguni.

Il a rejeté les suggestions selon lesquelles Matonhodze aurait pris la responsabilité à la place de Mugabe, qualifiant ces allégations de « tout à fait ridicules ».

L'arme à feu utilisée lors de la fusillade n'a pas été retrouvée depuis l'arrestation des deux hommes le 19 février.

L'affaire a été ajournée au 24 avril.

Bellarmine est l'un des deux fils que Robert Mugabe a eus avec sa deuxième épouse, Grace. Les deux frères ont parfois vécu à Johannesburg, où ils se sont forgé une réputation de fêtards menant la grande vie.

Mugabe, décédé en 2019, a été au pouvoir pendant 37 ans avant d'être renversé lors d'un coup d'État en 2017.

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