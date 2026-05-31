Nigeria : Peter Obi candidat à l'élection présidentielle de 2027

Avec la désignation samedi par son parti de l’opposant Peter Obi comme candidat à l’élection présidentielle de 2027 au Nigeria, celle-ci va rejouer le scrutin de 2023, avec trois candidats majeurs dont le président sortant Bola Tinubu.

Ancien gouverneur de l’État d’Anambra, dans le sud-est du pays, M. Obi a été désigné candidat par le Congrès démocratique du Nigeria (NDC), un parti politique émergent, enregistré en février dernier.

« Aucune nation ne peut prospérer lorsque ses citoyens ne peuvent plus dormir sur leurs deux oreilles », a déclaré M. Obi après avoir accepté sa désignation comme candidat, faisant référence aux problèmes de sécurité persistants au Nigeria.

Actuellement au pouvoir, le Congrès des progressistes (APC) avait lui désigné la semaine dernière le président Bola Tinubu, fort de plus de 10 millions de voix lors des primaires du parti.

Le large mécontentement suscité par la dégradation de la situation sécuritaire du pays, et par les réformes économiques qui ont marqué une grande partie de son premier mandat (mais qui, selon le gouvernement et des analystes, ont relancé l’économie et attiré les investisseurs), pourrait rendre difficile sa réélection.

Mais l’opposition reste désunie, ce qui à l’inverse pourrait lui être favorable.

La candidature d’Atiku Abubakar, ancien vice-président, pour le Congrès démocratique africain (ADC), ouvre en effet une configuration proche de celle de 2023.

M. Tinubu avait alors remporté la présidentielle avec 36,6% des voix, devant M. Abubakar à 29 % et M. Obi à 25%.

Toutefois, selon les médias locaux, ce dernier devrait avoir l’an prochain comme colistier Rabiu Kwankwaso, qui lui avait recueilli un peu plus de 6% des suffrages en 2023.