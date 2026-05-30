Cuba : des coiffeurs de La Havane allient solidarité et transmission

À La Havane, un groupe de coiffeurs propose un service essentiel à une population en difficulté.

Chaque semaine, ils s'installent sur des places du centre-ville, armés de miroirs et tondeuses pour offrir gratuitement des coupes de cheveux et des rasages à ceux qui en ont le plus besoin. Pour les Cubains, confrontés à des coupures d'électricité, des pénuries d'eau et une inflation galopante , l'hygiène personnelle est devenue un défi quotidien, en particulier pour les plus démunis « L'objectif principal est d'aider la communauté » , explique Andrés Talavera Calvo , qui forme une dizaine de jeunes apprentis aux techniques de la coupe, du rasage et de la coiffure.

Le groupe intervient tous les jeudis sur la Plaza San Juan de Dios et tous les mardis sur la Plaza La Maestranza , offrant leurs services à quiconque en a besoin. Leurs clients sont majoritairement des personnes âgées, surtout des hommes qui viennent se faire raser, mais les femmes souhaitant une coupe.

Une initiative ancrée dans la tradition locale

Au début des années 2020, une coupe d'homme coûtait environ 200 pesos cubains (moins de 50 centimes de dollar). Avec l'inflation, il faut 1 000 et 3 000 pesos (soit 2 à 5 dollars) pour un simple coupé. Un montant dérisoire pour certains, mais inaccessible pour des retraités dont les pensions sont de 2 000 pesos par mois .

La situation économique à Cuba s'est détériorée de manière dramatique depuis janvier dernier, en raison notamment de l'embargo pétrolier imposé par les, qui a paralysé le pays. Face à cette précarité, certains jeunes choisissent d'apprendre un métier pour s'en sortir.