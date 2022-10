Etats-Unis : des Somalo-américains visent le parlement

Des américains d’origine somalienne sont candidats aux élections de mi-mandat du 8 novembre aux Etats-Unis dans au moins quatre Etats.

Mana Abdi est en campagne. Originaire de la Somalie, elle est candidate à la chambre des représentants pour l’Etat du Maine aux Etats-Unis.

Elle veut, à l’image de ses adversaires, contribuer aux biens être des habitants de son Etat.

"La plupart d'entre nous qui se présentent aux élections ont grandi ici ou sont très, très ancrés dans le bien-être, ou veulent voir le bien-être de notre district, le bien-être de notre État, et c'est notre force motrice, c'est de voir une amélioration pour tous ceux qui vivent ici.", explique-t-elle.

Autre américain venu du pays de la corne de l’Afrique en lice pour ces législatives, Ismail Mohamed. Cet afro-américain est candidat dans l’Ohio. Ses origines africaines, pas un handicap à son sens.

"Les gens ne sont pas vraiment concernés par, vous savez, mon ethnicité. Ce sont surtout les problèmes qui les préoccupent. Quand je frappe aux portes, c'est pour l'emploi, le logement, la sécurité. Mais certaines personnes remarqueront évidemment mon nom et demanderont, vous savez, êtes-vous musulman ou Somalien ? Alors ça fait partie de tout ça. Je réponds oui, bien sûr. Et ça a été positif.", raconte Ismail Mohamed, candidat à la Chambre des représentants de l**'Ohio**.

La représentante du Minnesota**, Ilhan Omar,** a été la première Somalienne américaine élue au Congrès.

"Et c'est ce qui rend l'Amérique unique d'une certaine manière. C'est que, vous savez, malgré votre origine, malgré votre religion ou votre nom de famille, vous pouvez venir ici et être capable de réaliser vos rêves et d'être à la hauteur de vos attentes.", expliqueIsmail Mohamed.

Entre la fin des années 1990 et le début des années 2000, de nombreux somaliens ont quitté leur pays en proie à la violence et à la