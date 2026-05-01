Ouganda : le meurtrier de 4 enfants d'une crèche condamné à mort

Un Américain d'origine ougandaise a été condamné à mort jeudi pour le meurtre de quatre jeunes enfants qu'il a poignardés à mort dans une école maternelle de la capitale ougandaise.

Christopher Okello Onyum a été arrêté le 2 avril alors qu'il tentait de s'enfuir de la crèche de Kampala, où il avait tué ces jeunes enfants, âgés de 15 mois à deux ans et demi.

Selon les procureurs, Onyum, qui possède la double nationalité ougandaise et américaine, a avoué son crime, convaincu que ce « sacrifice humain » l'aiderait à devenir riche, bien qu'il ait finalement plaidé non coupable devant le tribunal.

Le juge a rejeté l'argument de la démence, estimant que la « manière minutieuse et précise » dont les meurtres avaient été commis montrait clairement qu'ils avaient été prémédités.

« Je le condamne à la peine de mort », a-t-elle déclaré à l'audience, sous les acclamations du public.

« Il les a pris pour cible alors qu'ils étaient sans défense et s'est mis à les massacrer comme des animaux... sans aucune crainte, aucune honte, aucun respect pour la vie humaine », a-t-elle ajouté.

« J'ai également pris en compte le fait que le condamné n'ait manifesté aucun remords, car je m'attendais au moins à ce qu'il présente ses excuses aux familles des bébés. »

Le tribunal a appris qu'Onyum avait effectué des recherches en ligne sur les décapitations commises par l'État islamique et sur les écoles locales accueillant de jeunes enfants.

On ignore toutefois si cette attaque avait une motivation politique ou religieuse.

Le tribunal a entendu plus tôt des témoignages glaçants, notamment celui d'un membre du personnel du Centre de développement de la petite enfance de Ggaba.

« Au début, j'ai cru qu'il frappait un enfant. »

« Quand je lui ai demandé pourquoi il frappait nos enfants, avant même qu’il ne réponde, j’ai vu Kaisha (l’une des victimes) adossée à un mur, baignant dans une mare de sang », a-t-elle déclaré à la cour au début du procès.

« Il s'est levé, un couteau à la main. Il a été si rapide qu'il a immédiatement attrapé un autre enfant. »

« J'ai pris l'un des vélos que les enfants utilisaient. Je le lui ai lancé. »

« Quand je lui ai lancé le vélo, il a lâché l'enfant et s'est mis à courir après moi. Je me suis enfui, mais je suis tombé peu après. En me relevant, j'ai vu qu'il avait blessé le deuxième enfant. »

Les parents des victimes ont également témoigné, décrivant leur dernière matinée avec leurs enfants avant de les emmener à la maternelle, l'appel téléphonique leur annonçant l'attaque et la découverte des corps à l'hôpital.