Gabon : l’opposant Alain-Claude Bilie-by-Nze placé en détention provisoire

Gabon
Arrêté à son domicile mercredi soir, l’ancien premier ministre et principal chef de l’opposition fait l'objet d'une enquête pour fraude présumée et abus de confiance.
Alain-Claude Bilie-By-Nze, a été placé en détention provisoire jeudi soir. C’est ce qu’a indiqué le procureur Dick Fabrice Boungou Mikolo ajoutant que cela faisait suite à une plainte déposée par un citoyen gabonais.
Les faits reprochés remontent à 2008 et concernent le non-remboursement d’une somme de cinq millions de francs CFA qu’il aurait perçue à la suite de l’organisation d’un festival culturel.
Dans un communiqué, son parti, Ensemble pour le Gabon (EPG), a qualifié cette arrestation de "brutale et clairement contraire aux principes fondamentaux de l'État de droit".
l'EPG dénonce cette arrestation qui intervient alors qu'Alain-Claude Bilie-by-Nze a récemment pris position contre la suspension des réseaux sociaux.
Le candidat malheureux à l’élection présidentielle de 2025 a aussi fustigé l'adoption par ordonnance de la réforme du code de la nationalité.
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