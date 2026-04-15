Le pape Léon XIV poursuit sa tournée africaine et atterri au Cameroun pour la deuxième étape

Après deux jours en Algérie, le Pape Léon XIV est arrivé ce mercredi au Cameroun pour une visite de trois jours. L'avion de Léon XIV a atterri dans la capitale Yaoundé peu avant 15h, heure locale. Il doit rencontrer plus tard dans la journée le président Paul Biya et prononcer un discours devant des responsables.

Des milliers de personnes, chantant et dansant, ont accueilli le pape Léon XIV au Cameroun mercredi pour son voyage de trois jours.

"Nous espérons que dès qu’il posera le pied sur le sol camerounais, la guerre cessera", a déclaré à l’AFP Bénédicte Belinka, vêtue d’une tunique à l’effigie du pape.

Dans un pays où près de 30 millions d’habitants sont catholiques, l’Église joue un rôle clé de médiation et gère un vaste réseau d’hôpitaux, d’écoles et d’œuvres caritatives.

Des affiches, des banderoles et des drapeaux ont décoré la ville en l'honneur de la visite du pape, la quatrième d'un souverain pontife et la première depuis celle du pape Benoît XVI en 2009.

La rencontre de Léon avec Paul Biya, 93 ans, chef d'État le plus âgé au monde, a divisé les catholiques du pays.

Des membres du clergé ont exprimé leurs craintes que cela aide Biya à redorer son image, six mois après la répression violente des manifestations contre sa réélection contestée pour un huitième mandat.

Le pape, âgé de 70 ans, se rendra ensuite dans un orphelinat catholique et tiendra une réunion privée avec les évêques camerounais.

Conflit séparatiste

Sous haute sécurité, il se rendra jeudi dans une zone de conflit où des séparatistes anglophones combattent l’armée.

En début de semaine, les groupes séparatistes ont annoncé une trêve de trois jours à compter de mercredi afin de permettre cette visite hautement symbolique dans la région anglophone de l'ouest, où vit près d'un cinquième de la population.

Le pape prononcera un discours et célébrera la messe dans la principale ville de Bamenda, au cœur du conflit qui a éclaté après les manifestations de 2016.

"Lorsque le pape posera le pied sur le sol de Bamenda, la paix devrait régner. Tous les meurtres et les enlèvements devraient cesser", a déclaré à l'AFP Giovanni Mbuna, 36 ans, qui a été enlevé par des séparatistes en 2023.

L'archevêque de Bamenda, Andrew Nkea, a exprimé l'espoir que cette visite contribue à ramener la paix dans la région.

"La visite du pape adoucira le cœur des extrémistes afin que nous puissions trouver un terrain d'entente... et parvenir à une solution pacifique", a déclaré Mgr Nkea.

Vendredi, Léon célèbrera une messe devant des centaines de milliers de fidèles dans un stade de Douala, la capitale économique.

Il quittera ensuite le Cameroun pour l'Angola samedi.