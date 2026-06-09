Espagne : des milliers de fidèles accueillent le pape Léon XIV à Barcelone

Le pape Léon a entamé son étape catalane par une arrivée à Barcelone, où des milliers de fidèles se sont rassemblés pour l’accueillir. Après son séjour à Madrid, le souverain pontife a atterri à l’aéroport de Barcelone-El Prat avant de rejoindre le centre-ville sous les acclamations de nombreux croyants venus assister à cette visite très attendue. Lors d’un office de prière organisé à la mi-journée, il s’est adressé aux fidèles en catalan et en espagnol. Dans son message, il a appelé à l’unité et remercié les habitants pour leur accueil, leur joie et leur attachement à la foi chrétienne. Des milliers de personnes ont participé à cette célébration, l’un des moments forts de son passage dans la capitale catalane. La visite sera également marquée le 10 juin par la bénédiction de la Tour de Jésus-Christ, la tour la plus récente et la plus haute de la basilique de la Sagrada Família, monument emblématique de Barcelone et plus haute église du monde avec 172,5 mètres. Cet événement symbolique s'inscrit dans un programme mêlant cérémonies religieuses et rencontres destinées à renforcer les liens avec les communautés locales. Une veillée réunissant de nombreux jeunes devait notamment se tenir dans la soirée au stade olympique de la ville, prolongeant une journée placée sous le signe du dialogue et du rassemblement. Cette étape intervient alors que Barcelone confirme son statut de destination majeure du tourisme religieux et des grands événements internationaux. Après la Catalogne, le pape poursuivra son déplacement par une visite de deux jours aux Canaries, dernière étape de son premier voyage officiel en Espagne depuis son élection. Ce déplacement illustre la volonté du Vatican de maintenir une présence active auprès des différentes régions du pays.