Espagne : le pape Léon XIV rejoint le cockpit en plein vol

Des images diffusées par la compagnie Iberia pendant le trajet montrent le souverain pontife échangeant avec les pilotes dans le cockpit, s’adressant aux passagers depuis l’avant de l’appareil et saluant les membres d’équipage. L’avion papal a été escorté par un avion de chasse avant son arrivée à Barcelone, où plusieurs milliers de fidèles s’étaient rassemblés pour accueillir le chef de l’Église catholique. Ce déplacement marque la deuxième étape de sa visite officielle d’une semaine dans le pays. Le point culminant de son séjour catalan est prévu à la basilique de la Sagrada Família, où Léon XIV doit bénir la tour centrale récemment achevée. Avec ses 172,5 mètres de hauteur, elle fait désormais de l’édifice imaginé par l’architecte Antoni Gaudí la plus haute église du monde. Plus d’un siècle après le lancement du chantier, la Sagrada Família demeure l’un des symboles les plus célèbres de l’Espagne et attire chaque année des millions de visiteurs. Le programme du pape à Barcelone comprend également plusieurs temps de prière, des rencontres avec des jeunes ainsi qu’une grande célébration religieuse dans la capitale catalane. À l’issue de cette étape, Léon XIV se rendra aux îles Canaries, dernière destination de son voyage, avant son retour au Vatican.