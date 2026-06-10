Barcelone : un castell géant accueille le pape Léon XIV devant 40 000 jeunes

Près de 40 000 jeunes se sont réunis au stade olympique Lluís Companys de Barcelone pour une grande veillée de prière présidée par le pape Léon XIV, au cours de laquelle le souverain pontife a lancé un appel à la solidarité face aux difficultés psychologiques et sociales qui touchent une partie de la jeunesse européenne. L'événement s'est ouvert par un spectaculaire castell, ou château humain, l'une des traditions les plus emblématiques de la Catalogne. Haute d'une douzaine de mètres et composée de neuf niveaux, cette tour humaine mobilisant plus d'un millier de participants symbolise la confiance, l'entraide et l'effort collectif. Reconnu par l'UNESCO depuis 2010, ce patrimoine culturel a donné le ton d'une soirée placée sous le signe du dialogue, de la solidarité et du soutien mutuel. Au fil des échanges, plusieurs jeunes adultes ont témoigné de leur expérience de la dépression, de la solitude, de l'anxiété ou encore des violences intrafamiliales. S'exprimant en catalan et en espagnol, Léon XIV a exhorté les participants à ne pas affronter seuls leurs épreuves et a plaidé pour un renforcement des liens de soutien au sein des familles, des communautés et de la société. Il a également encouragé les personnes confrontées à la peur, au désespoir ou aux violences à demander de l'aide et à parler ouvertement de leurs difficultés. Accueilli par de chaleureux applaudissements, le pape est arrivé à bord de la papamobile avant de répondre aux questions du public et d'évoquer les pressions émotionnelles qui pèsent sur de nombreux jeunes. Cette veillée constitue l'un des moments forts de son déplacement en Espagne. Ce 10 juin à 19 h 30, Léon XIV bénira la tour de Jésus-Christ de la basilique de la Sagrada Família. Culminant à 172,5 mètres, cette ultime tour imaginée par Antoni Gaudí achève le projet architectural du monument et coïncide avec le centenaire de la disparition de son créateur. Le voyage du pape se poursuivra ensuite avant de s'achever aux îles Canaries.