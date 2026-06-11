Espagne : le pape Léon XIV bénit la nouvelle tour de la Sagrada Família, plus haute église au monde

Des dizaines de milliers de fidèles se sont réunis à Barcelone pour assister à la cérémonie historique marquant l'achèvement de la tour centrale de la Sagrada Família, point culminant de la visite d'une semaine du pape Léon XIV en Espagne. Le souverain pontife a présidé une messe solennelle dans la basilique avant de bénir la tour de Jésus-Christ, ultime élément majeur du projet imaginé par l'architecte Antoni Gaudí il y a plus d'un siècle. Avant l'office, il s'est recueilli sur la tombe du créateur de l'édifice, située dans la crypte de la basilique. L'événement revêtait une portée particulière puisqu'il coïncidait avec le centenaire de la mort de Gaudí, disparu en 1926. Considérée comme l'un des monuments religieux et architecturaux les plus emblématiques d'Europe, la Sagrada Família franchit ainsi une étape majeure de son histoire après plusieurs décennies de travaux. La cérémonie a également rassemblé les plus hautes autorités espagnoles, parmi lesquelles le roi Felipe VI, la reine Letizia Ortiz Rocasolano et le Premier ministre Pedro Sánchez, soulignant l'importance nationale de l'événement. À la tombée de la nuit, la célébration s'est poursuivie à l'extérieur de la basilique. Illuminations, feux d'artifice et spectacle de drones ont transformé le ciel de Barcelone. Les appareils ont notamment dessiné un portrait géant de Gaudí au-dessus du monument, rendant hommage à l'architecte tout en symbolisant l'entrée de son œuvre dans une nouvelle phase. Au-delà de sa dimension religieuse, cette célébration a confirmé le statut de Barcelone comme destination majeure du tourisme spirituel et des grands événements culturels internationaux.