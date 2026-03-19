Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

CAN 2025 : le Sénégal conteste toujours sa défaite sur tapis vert

La Fédération sénégalaise de footbalà Dakar, au Sénégal, le jeudi 19 mars 2026.   -  
Copyright © africanews
AP Photo
By Rédaction Africanews

Sénégal

Le Sénégal toujours vent debout après la décision du jury d’appel de la CAF déclarant le Maroc vainqueur de la CAN 2025.

Le président de la fédération sénégalaise de football a déclaré jeudi que le titre de champion d’Afrique ne pouvait être retiré à sa pays.

''Nous savons très bien que d'un point de vue juridique, d'un point de vue juridique, le Sénégal ne peut pas perdre ce match par forfait, et nous ne pouvons pas priver le Sénégal de ce titre.'', a déclaré Abdoulaye Fall.

C’est sans nul doute fort de cette assurance que Dakar a décidé de saisir le Tribunal arbitral du sport. Tout en réclamant une enquête internationale indépendante pour des soupçons de corruption au sein de la CAF. Dans cette bataille, la fédération de football bénéficie du soutien du Comité national olympique sénégalais.

''Le Comité olympique se tient à votre disposition pour que certains de nos avocats, spécialisés en droit du sport, puissent rejoindre l’équipe d’avocats que vous avez déjà constituée, afin que nous puissions mener aujourd’hui cette bataille devant le TAS (Tribunal arbitral du sport) et ramener la victoire au Sénégal. Et de cela, nous sommes sûrs et certains. Si Dieu le veut, le TAS statuera en notre faveur.'', a déclaré Omar Diagne, secrétaire général du Comité national olympique et sportif du Sénégal.

Selon certaines sources, le président de la fédération sénégalaise de football aurait échangé avec le président de Patrice Motsepe. Le sud-africain a tenu à rappeler que pour lui, aucun pays n’était au-dessus de la CAF

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Voir plus

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.