Nigeria : L'aso-oke, tissu traditionnel yoruba traverse les frontières

Iseyin, à 200 kilomètres de Lagos au Nigeria, est un centre majeur de la fabrication de l’aso-oke. Un tissu originaire du groupe ethnique yoruba qui s'exporte de plus en plus.

Pour conserver l’aspect de ce tissu, les artisans résistent à la mécanisation, insistant sur le fait que c’est le tissage à la main qui le rend unique.

''Si vous utilisez une machine pour tisser l'aso-oke, le résultat ne sera pas aussi beau que s'il était tissé à la main. Des gens ont déjà essayé, et cela n'a pas fonctionné. C'est Dieu qui a voulu qu'il soit tissé à la main.'', explique Kareem Adeola, tisserand nigérian.

L’aso-oke fait recette, tant au niveau national qu’à l’étranger, stimulée par les Nigérians de la diaspora et la popularité croissante de la culture musicale et de la mode du pays à l’échelle mondiale.

''Comme les gens aiment l'aso-oke et l'utilisent pour différentes cérémonies, la demande augmente, ce qui crée des emplois pour les membres de la communauté. Par exemple, beaucoup de personnes qui traînaient dans les rues ont trouvé du travail ; nous leur avons appris à tisser ce tissu.'', déclare Abdulwasiu Haadi, vendeur nigérian.

L'aso-oke, qui signifie « le tissu de l'intérieur du pays », est un tissu épais, souvent aux couleurs vives et variées. Il est utilisé pour les tenues de cérémonie traditionnelles, ainsi que pour des vêtements de mode tendance et des tenues décontractées.

Si de nombreux tisserands d’Iseyin sont des hommes d’âge mûr, des jeunes se lancent dans le métier, apportant de nouvelles idées et compétences.