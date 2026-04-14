Algérie : l’Union africaine condamne la tentative d’attentat de Blida

Dans un communiqué publié mardi, le président de la Commission de l’Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, a dénoncé « avec la plus grande fermeté » le double attentat signalé le 13 avril 2026.

Il a également exprimé sa solidarité envers les autorités et la population algériennes.

La veille, plusieurs médias avaient rapporté une tentative de double attaque suicide dans cette ville située à une cinquantaine de kilomètres d’Alger.

Ces incidents seraient intervenus dans un contexte de forte sécurité, alors que le pape Léon XIV se trouvait en visite dans la capitale.

À ce stade, les autorités algériennes n’ont pas communiqué officiellement sur les faits, et aucune revendication n’a été enregistrée.

Des versions contradictoires

Selon différentes sources locales, les circonstances exactes restent incertaines. Certains témoignages évoquent l’intervention des forces de sécurité qui auraient neutralisé les assaillants, tandis que d’autres parlent de détonations liées à des engins explosifs.

Ces informations n’ont pas été confirmées de manière indépendante.

L’Algérie n’a pas connu d’attaque majeure ces dernières années, même si la menace terroriste persiste à bas bruit.