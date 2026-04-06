Guerre au Moyen-Orient : Trump menace de frapper les infrastructures iraniennes

Les tensions entre les États-Unis et l’Iran franchissent un nouveau cap. Le président américain Donald Trump a menacé de détruire les ponts et les centrales électriques iraniennes en quelques heures si Téhéran ne cède pas sur le dossier du détroit d’Ormuz, un point stratégique pour le commerce mondial.

Cette déclaration intervient après plusieurs incidents militaires, dont la chute d’un avion de chasse américain lors d’une opération en territoire iranien, suivie d’une mission de sauvetage d’un pilote saluée par Washington.

Le président américain a fixé un ultimatum pour la réouverture du détroit, dont la fermeture perturbe fortement les flux énergétiques mondiaux. Environ 20 % du pétrole mondial transite par cette voie maritime, aujourd’hui largement paralysée par le conflit.

Face à cette escalade, la communauté internationale s’inquiète d’un embrasement régional. Plusieurs pays, dont l’Égypte, la Turquie et le Pakistan, ont proposé un cessez-le-feu et appellent à une reprise urgente des négociations.

De son côté, l’Iran a averti qu’il répondrait par des représailles « dévastatrices » en cas de nouvelles frappes. Le conflit, qui dure depuis plusieurs semaines, continue de peser sur la stabilité du Moyen-Orient et sur les marchés mondiaux de l’énergie.