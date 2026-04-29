Le Zimbabwe exporte sa première cargaison de sulfate de lithium

Le Zimbabwe a expédié lundi son premier chargement de sulfate de lithium, ravivant ainsi l’espoir de Harare de devenir une plaque tournante pour la transformation des minerais destinés aux batteries.

Cette nouvelle intervient quelques mois seulement après que les autorités ont interdit l’exportation de lithium brut afin d’encourager la transformation locale, d’augmenter les recettes d’exportation et de créer des emplois industriels qualifiés.

Des investisseurs chinois ont dépensé des millions de dollars pour construire des usines destinées à transformer le lithium sous une forme autorisée à l'exportation par le Zimbabwe.

La cargaison de lundi provenait de la mine d'Arcadia, exploitée par la société chinoise Zhejiang Huayou Cobalt. Arcadia peut produire jusqu'à 50 000 tonnes de sulfate de lithium par an.

C'est la première fois que ce matériau est produit sur le continent africain.

Il est utilisé dans les batteries rechargeables pour les véhicules électriques et les systèmes de stockage d'énergie et peut être raffiné davantage pour obtenir de l'hydroxyde de lithium ou du carbonate de lithium.