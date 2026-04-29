Le Zimbabwe exporte sa première cargaison de sulfate de lithium

Zimbabwe
Le Zimbabwe a expédié lundi son premier chargement de sulfate de lithium, ravivant ainsi l’espoir de Harare de devenir une plaque tournante pour la transformation des minerais destinés aux batteries.
Cette nouvelle intervient quelques mois seulement après que les autorités ont interdit l’exportation de lithium brut afin d’encourager la transformation locale, d’augmenter les recettes d’exportation et de créer des emplois industriels qualifiés.
Des investisseurs chinois ont dépensé des millions de dollars pour construire des usines destinées à transformer le lithium sous une forme autorisée à l'exportation par le Zimbabwe.
La cargaison de lundi provenait de la mine d'Arcadia, exploitée par la société chinoise Zhejiang Huayou Cobalt. Arcadia peut produire jusqu'à 50 000 tonnes de sulfate de lithium par an.
C'est la première fois que ce matériau est produit sur le continent africain.
Il est utilisé dans les batteries rechargeables pour les véhicules électriques et les systèmes de stockage d'énergie et peut être raffiné davantage pour obtenir de l'hydroxyde de lithium ou du carbonate de lithium.
01:19
Le Sommet des entrepreneurs Chine-Afrique appelle à approfondir la coopération
01:33
Privé d'espace aérien, le président taïwanais annule sa visite en Eswatini
01:00
Arrêt sur images du 20 avril 2026
01:00
Chine : des robots humanoïdes au semi-marathon de Pékin
01:00
Hong Kong expose les derniers robots humanoïdes à InnoEX 2026
01:00
Sánchez en Chine : Madrid mise sur la coopération UE-Chine et l’Iran