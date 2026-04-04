Guerre en Iran : l'Egypte et la Russie préconisent une sortie de crise négociée

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, s’est entretenu vendredi à Moscou avec son homologue égyptien, Badr Abdelatty.

Les ministres ont discuté des relations bilatérales ainsi que de l’agenda international, en particulier de la situation au Moyen-Orient.

La Russie et l’Égypte soutiennent toutes deux « une cessation immédiate des hostilités et un retour au processus politique et diplomatique », a déclaré M. Lavrov à l’issue des entretiens.

Le ministre russe a également noté que le projet de résolution présenté par Bahreïn concernant le détroit d’Ormuz, actuellement en discussion au Conseil de sécurité des Nations unies, pourrait soit faire dérailler d’éventuelles négociations, soit « être utilisé pour légitimer rétroactivement l’agression contre l’Iran ».

M. Abdelatty a souligné l’importance des négociations, affirmant que « tout le monde est perdant, le monde est perdant et la région est perdante ».