La vie reprend au Mali après des attaques meurtrières [Africanews Today]

La vie reprend au Mali, selon des témoignages, après l’attaque djihadiste qui a emporté la vie du Général Sadio Camara. Les autorités ont décrété deux jours de deuil national après que le JNIM et le Front de Libération de l’Azawad ont ouvert le feu sur la ville garnison de Kati en périphérie de Bamako ainsi que d’autres localités du pays.

Josiasse Assemon est Politologue, spécialiste en Politiques publiques et Gouvernance, basé à Abidjan en Côte d'Ivoire. Il décrypte pour nous la stratégie des djihadistes qui ont sévi dans plusieurs villes.

Le président du Burundi est candidat à sa propre succession. Evariste Nayishimiye a été désigné par son parti le Le Conseil national pour la défense de la démocratie – Forces de défense de la démocratie (CNDD-FDD) qui était en congrès à Gitega. Le chef de l’état sortant est déjà vu comme le grand favori des prochaines élections dont la date reste encore à déterminer.

Au Nigéria, la cour martiale est désormais en place à Abuja pour juger les présumés auteur de la tentative de coup d’Etat qui a eu lieu en 2025. Une trentaine d’accusés ont comparu devant des juges récemment assermentés lors d’une première audience consacrée à l’ouverture des débats.

Au Moyen-Orient, le détroit d’Ormuz reste fermé et les prix du pétrole repartent à la hausse ainsi que celui du carburant à la pompe. L’impasse qui persiste dans cette étroite embouchure du golfe Persique compromet fortement la fourniture de produit essentielle comme les engrais dont dépend l’agriculture en Afrique.

Agenda

Le 29 avril, les Transformateurs au Tchad prévoient une manifestation pour demander la libération de leur leader Succès Masra. L’ancien Premier ministre, détenu depuis mai 2025 et condamné à vingt ans de prison. Une grande mobilisation est prévue à N’Djamena le 29 avril, sous haute surveillance.

Du 30 avril – 10 mai, c'est le Saint Lucia Jazz & Arts Festival. Un événement annuel organisé à Sainte-Lucie, qui propose des concerts de jazz, de R&B et de calypso, ainsi que des expositions artistiques et des spectacles culturels.

L'Europe et plusieurs pays du monde célèbrent la fête du travail le 1er mai. Cette célébration s’enracine dans la culture politique et sociale d'Afrique comme journée de lutte et de solidarité ouvrière, avec des revendications qui s’étendent progressivement à d’autres droits sociaux.

La Confédération Générale des Entreprises du Maroc organise le Forum économique Maroc - Luxembourg, qui se tiendra le mardi 5 mai à Casablanca. Cet événement a lieu dans le cadre de la mission économique luxembourgeoise au dans le royaume sherifien.

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