Le Premier ministre israélien entend continuer à « écraser l'Iran »

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré vendredi qu'Israël continuerait à « écraser l'Iran ».

« Ce régime est plus faible que jamais – Israël est plus fort que jamais », a-t-il ajouté, tout en évoquant la coordination avec le président américain Donald Trump.

Netanyahu a affirmé que l'armée de l'air israélienne avait « détruit 70 % des capacités de production d'acier de l'Iran », qualifiant cela de « formidable exploit qui prive les Gardiens de la révolution à la fois de ressources financières et de la capacité de produire de nombreuses armes ».

Ce conflit, qui en est désormais à sa sixième semaine, a provoqué une flambée des prix du pétrole.

Le président américain Donald Trump a déclaré que les forces américaines continueraient de frapper l'Iran « très durement » au cours des deux ou trois prochaines semaines.

Plus de 1 900 personnes ont été tuées en Iran pendant la guerre, tandis que 19 décès ont été signalés en Israël.

Plus d'une vingtaine de personnes ont trouvé la mort dans les États du Golfe et en Cisjordanie occupée, tandis que 13 militaires américains ont été tués.

Plus de 1 300 personnes ont été tuées et plus d'un million ont été déplacées au Liban.

Dix soldats israéliens y ont également trouvé la mort.