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Les policiers kenyans quittent Haïti avec un bilan mitigé  

Des policiers kényans, membres d'une force de lutte contre les gangs, arrivent à l'aéroport international Toussaint-Louverture de Port-au-Prince, en Haïti, le 8 décembre 2025   -  
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AP Photo/Odelyn Joseph
By Rédaction Africanews

avec AFP

Haïti

À Haïti, la mission de soutien multinational à la sécurité a pris fin. Le dernier contingent de policiers kényans a quitté le pays ce lundi.

Approuvé par le Conseil de sécurité de l'ONU en octobre 2023, la mission devait appuyer la Police nationale haïtienne dans sa lutte contre les gangs dans le pays.

Elle a été confrontée dès le départ à de nombreux retards, des déficits de financement et des difficultés opérationnelles qui ont limité son impact.

Le déploiement a d’abord été bloqué par des recours juridiques à Nairobi avant que les tribunaux kényans ne lèvent l'obstacle.

Le Kenya s'était engagé à fournir environ 1 000 officiers, mais moins de 800 ont été déployés. À terme, la force devait compter 2 500 hommes, mais n'a jamais approché ce chiffre.

Le financement a aussi été un obstacle. Sur un budget annuel estimé à 600 millions de dollars, environ 400 millions ont été obtenus, provenant principalement des États-Unis. La mission s’est retrouvée en manque d’équipement et de logistique pour mener à bien ses objectifs.

Elle sera remplacée par une nouvelle initiative multinationale, la Force de répression des gangs, approuvée par le Conseil de sécurité des Nations Unies l'automne dernier.

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