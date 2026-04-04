Sénégal : le gouvernement suspend les voyages à l'étranger non-essentiels des ministres

Le gouvernement sénégalais a suspendu tous les déplacements à l'étranger non essentiels des ministres et des hauts fonctionnaires.

Les autorités redoutent d'une période « extrêmement difficile » à venir, alors que le conflit américano-israélien avec l'Iran fait grimper les cours mondiaux du pétrole, mettant à rude épreuve le budget national.

La guerre et la fermeture effective par l'Iran du détroit d'Ormuz, d'une importance vitale, ont bouleversé les marchés mondiaux de l'énergie, faisant grimper en flèche le prix du Brent, référence mondiale, et poussant les gouvernements du monde entier à prendre des mesures pour atténuer les répercussions négatives.

S'exprimant vendredi soir lors d'un événement destiné aux jeunes dans la ville côtière de Mbour, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a souligné que le prix du baril de pétrole s'élevait à environ 115 dollars, soit près du double des 62 dollars par baril prévus dans les projections budgétaires du Sénégal.

« Aucun ministre de mon gouvernement ne quittera le pays, sauf pour une mission essentielle liée au travail que nous menons actuellement », a-t-il déclaré, annonçant qu'il avait déjà annulé ses propres voyages prévus au Niger, en Espagne et en France.

Les gouvernements de la région de l'Afrique de l'Ouest et du monde entier se sont empressés de réagir à la crise en prenant des mesures telles que des hausses du prix des carburants, des subventions et le recours au télétravail.

M. Sonko a invoqué ces mesures pour justifier les initiatives prises par le Sénégal, pays fortement endetté.

Il a indiqué que des mesures supplémentaires seraient annoncées la semaine prochaine, et que le ministre de l'Énergie et des Mines devrait s'adresser à la nation dans les prochains jours pour détailler les efforts visant à atténuer l'impact de la flambée des prix.