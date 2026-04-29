La France recommande à ses ressortissants de quitter le Mali

Après un week-end de violents affrontements dans plusieurs localités et face à la situation sécuritaire fragile, la France recommande à ses ressortissants installés au Mali de quitter temporairement le pays, dans les plus brefs délais, par des vols commerciaux.

Dans ses conseils aux voyageurs, mis à jour ce mercredi, le ministère des Affaires étrangères français ajoute qu’il est formellement déconseillé aux ressortissants français de se rendre au Mali, quel que soit le motif.

Le pays accueille 4 200 Français inscrits au registre consulaire. Les non-inscrits sont estimés à plus de 3 000 personnes. Parmi ces ressortissants français figurent de nombreux binationaux.

Si la France a longtemps été engagée dans la lutte contre le terrorisme au Mali, à travers l’opération Serval puis Barkhane à partir de 2012, la relation entre les deux pays s’est fragilisée ces dernières années.

Depuis leur arrivée au pouvoir en 2020, les militaires du régime de transition ont délaissé l’ancienne puissance coloniale pour se rapprocher d’autres alliés tels que la Russie.

Des mercenaires russes sont déployés dans plusieurs zones du Sahel à travers l'Africa Corps anciennement connu sous le nom de Wagner.

Ce samedi, une centaine de ces agents russes présents dans la ville de Kidal ont dû capituler et quitter la localité après la prise de contrôle par les forces armées du JNIM et du FLA.