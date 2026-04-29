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RDC : Tshisekedi ordonne un audit sur l'exportation de cuivre et de cobalt

Des mineurs travaillent à la carrière de coltan D4 Gakombe à Rubaya, en République démocratique du Congo, le vendredi 9 mai 2025. (Photo AP/Moses Sawasawa, archives)   -  
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By Rédaction Africanews

avec AFP

République démocratique du Congo

En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a initié une enquête sur les revenus issus de l’exportation du cuivre et du cobalt.

La RDC est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de cobalt et de cuivre. Le pays détient aussi d’importantes réserves de lithium, d'or et de coltan. Pourtant, il fait face à d’importantes pertes de revenus.

Plusieurs facteurs sont mis en cause : une surveillance défaillante, des coentreprises opaques, le non-rapatriement des bénéfices et la fuite de capitaux via des importations frauduleuses.

Avec cet audit, le gouvernement souhaite tirer pleinement profit des exportations records de cuivre et de cobalt réalisées.

La République démocratique du Congo a exporté environ 3,4 millions de tonnes métriques de cuivre en 2025, contre 3,1 millions de tonnes en 2024, tandis que les exportations de cobalt ont atteint environ 220 000 tonnes.

Le pays a aussi signé des accords miniers avec les États-Unis et la Chine. Les deux puissances cherchent à constituer des stocks de minerais stratégiques pour soutenir la transition vers les énergies propres et les batteries de véhicules électriques.

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