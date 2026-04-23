Vers un déficit de 86 millions de tonnes de carburant en Afrique, d'ici 2040

La guerre en Iran a mis en évidence la vulnérabilité de l'Afrique face aux goulets d'étranglement en matière de carburant et le continent se dirige vers un déficit de 86 millions de tonnes de carburant d'ici 2040, a déclaré jeudi l'Africa Finance Corporation (AFC).

L'Afrique importe plus de 70 % de son carburant raffiné et quelque 230 milliards de dollars de biens essentiels, notamment du carburant, des denrées alimentaires, des plastiques, de l'acier et des engrais chaque année, a indiqué l'AFC dans un rapport publié à Nairobi.

Sa dépendance vis-à-vis des importations de carburant continuera d’augmenter, passant de 74 millions de tonnes en 2023 à 86 millions de tonnes en 2040, indique le rapport de cette institution financière panafricaine.

Cela équivaut à près de trois des gigantesques raffineries exploitées au Nigeria par le groupe Dangote — de loin les plus grandes d’Afrique.

« Non seulement l'Afrique importe du carburant, mais dans la partie orientale du continent, ces importations sont vulnérables aux goulets d'étranglement — nous avons tous pris conscience cette année de l'importance du détroit d'Ormuz, et ce n'est pas le seul goulet d'étranglement », a déclaré Rita Babihuga-Nsanze, économiste en chef de l'AFC, lors de la présentation du rapport.

Le détroit d’Ormuz, qui représente un cinquième du transport mondial de carburant, a été pratiquement fermé par la guerre au Moyen-Orient, laissant les pays d’Afrique de l’Est dépendants des importations confrontés à des pénuries critiques.

Le président kenyan William Ruto, s'exprimant lors du sommet de l'AFC, a déclaré que la guerre montrait la nécessité pour l'Afrique de cesser de dépendre de l'extérieur.

« Nos ambitions resteront lettre morte si nous continuons à dépendre de capitaux étrangers dont l'intérêt premier est de s'assurer des matières premières pour leurs propres industries », a déclaré M. Ruto.

« Nous ne pouvons pas continuer à exporter des matières premières et à importer les produits finis qui en sont issus », a-t-il ajouté.

Infrastructures

Le Kenya a annoncé l’année dernière un plan d’investissement massif dans les infrastructures, comprenant la construction de 50 nouveaux barrages hydroélectriques et la création d’une capacité de production d’électricité supplémentaire de 10 000 mégawatts d’ici sept ans, ainsi que des projets de rénovation des routes, des chemins de fer et des aéroports.

« Si les injustices historiques, du colonialisme aux inégalités de l’ordre économique mondial, sont bien réelles, nous devons également reconnaître que d’autres régions ont été confrontées à des défis similaires, mais qu’elles ont su les surmonter », a déclaré M. Ruto lors du sommet.

« Nous ne sommes limités que par la mesure dans laquelle nous acceptons le statu quo par acquiescement, complaisance et ambition limitée. »

Pour remédier au déficit énergétique de l’Afrique, il faut créer de nouveaux pôles et améliorer les performances des actifs existants, indique le rapport de l’AFC.

Mme Babihuga-Nsanze a mis en avant l’exemple des barrages zambiens qui n’ont pas été conçus pour faire face aux nouvelles conditions de sécheresse, ainsi que les deux gigawatts d’énergie hydroélectrique angolaise qui n’étaient pas raccordés au réseau régional et ont donc été gaspillés.

Elle a également souligné les pénuries d’engrais dues à la guerre au Moyen-Orient, car une grande partie provient du Golfe.

De telles vulnérabilités sont « étranges », a déclaré Mme Babihuga-Nsanze, étant donné que l'Afrique détient 80 % des réserves mondiales de phosphate – une source essentielle d'engrais – mais ne produit que 20 % de la production mondiale.

« Il y a là une réelle opportunité pour l'Afrique de combler cette lacune », a-t-elle déclaré.