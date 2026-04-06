Guerre en Iran : ‘’ Ouvrez le détroit ou vous vivrez en Enfer’’ menace Trump [Africanews Today]

Le président américain a repoussé son ultimatum envers Téhéran. Les autorités iraniennes ont jusqu’à mardi 20 heures, heures de Washington pour ouvrir le détroit d’Ormuz. Faute de quoi, le locataire de la Maison Blanche promet de détruire les ponts et centrales nucléaires iraniens.

Le blocus du détroit d’Ormuz n’est pas sans conséquence en Afrique. En Zambie, l’approvisionnement en carburant est désormais considéré comme une ‘’urgence nationale’’.

Alors que la guerre au Moyen-Orient se poursuit. Le pape Léon XIV appelle à la désescalade. ’’Que ceux qui ont le pouvoir de déclencher des guerres choisissent la paix’’, a déclaré le souverain pontife dimanche lors de la messe de Pâques.

Les héros sont de retour. En RDC, des milliers de personnes ont célébré dimanche à Kinshasa les Léopards qui ont composté leur billet pour la Coupe du Monde 2026 de la FIFA.

Et Comme chaque semaine dans Africanews Today, place à notre agenda hebdomadaire avec les dates à retenir.

Le Front syndical pour la défense du travail a annoncé l’organisation d’une grande marche nationale prévue le 8 avril 2026, afin de protester contre les injustices présumées subies par les travailleurs au Sénégal et d’exiger des mesures urgentes pour améliorer leurs conditions de travail et de vie.

Au Bénin, plus de 7 millions d’électeurs sont attendus aux urnes le 12 avril pour l’élection présidentielle. Deux candidats briguent la succession du président sortant Patrice Talon.

Le Pape Léon XIV foulera le sol algérien le 13 avril. C’est le premier voyage d’un souverain pontife dans le pays.