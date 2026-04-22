Égypte : première visite d'un président finlandais depuis 2009

En Égypte, le président Abdel Fattah Al-Sissi a reçu son homologue finlandais Alexander Stubb ce mardi.

Cette visite, la première d'un chef d'État finlandais en Égypte depuis celle de la présidente Tarja Halonen en 2009, marque une volonté commune de renforcer la coopération entre les deux pays.

Lors d’un point presse conjoint, le président égyptien a évoqué la situation au Soudan et les efforts déployés pour parvenir à un accord de cessez-le-feu. Le conflit au Moyen-Orient a aussi été abordé.

"Je réaffirme que la position égyptienne, qui prône la préservation de l’unité du Soudan et la sécurité de son territoire, et qui rejette toute tentative visant à le diviser ou à établir des entités parallèles, est considérée comme une ligne rouge pour la sécurité du peuple égyptien", a déclaré Abdel Fattah Al-Sissi, président égyptien.

Pour Alexander Stubb, président finlandais, la coopération est essentielle, surtout au vu de l'évolution de l'actualité internationale.

"Nous estimons que les défis futurs du Moyen-Orient et de l’Europe sont de plus en plus alignés et communs. Nos sociétés sont pacifiques et nos pays souhaitent continuer à développer un système international fondé sur des règles et des normes communes. Néanmoins, nous souffrons des décisions prises par certains dirigeants à travers le monde qui ne partagent pas cette même aspiration. Nous nous retrouvons à payer le prix de conflits dont nous ne sommes en aucun cas responsables, mais dans lesquels nous devons néanmoins nous impliquer", a expliqué le chef d'État finlandais.

Les délégations des deux pays ont aussi discuté de possibles partenariats dans différents secteurs.