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Égypte : une importante découverte de gaz au large des côtes

Le terminal pétrolier offshore de Bouri, appartenant à Eni, est visible au large des côtes libyennes, en mer Méditerranée, le mardi 1er août 2015.   -  
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AP Photo/Gregorio Borgia

By Africanews

Egypte

Le groupe italien ENI annonce la découverte d’un important gisement de gaz naturel au large des côtes méditerranéennes de l'Égypte.

Selon les premières estimations, le site de Temsah pourrait contenir environ 2 000 milliards de pieds cubes de gaz, ainsi que 130 millions de barils de condensats.

Une découverte stratégique pour Le Caire, qui cherche à réduire sa dépendance aux importations, fortement perturbées par la guerre entre les États-Unis, Israël et l’Iran.

Ces derniers mois, la facture énergétique du pays a fortement augmenté, poussant les autorités à imposer des mesures d’économie, comme la réduction de l’éclairage public ou la fermeture anticipée des commerces.

Le gouvernement espère désormais que cette nouvelle réserve permettra d’augmenter la production nationale et de limiter les coûts.

Des tests sont en cours sur le site, avant un éventuel lancement de l’exploitation.

L’Égypte, qui ambitionne de devenir un hub énergétique régional, multiplie les découvertes pour sécuriser son approvisionnement et renforcer sa position sur le marché du gaz.

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