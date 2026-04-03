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Ouganda : la police enquête sur le meurtre de 4 enfants dans une crèche

Un homme a tué quatre enfants dans une crèche du Programme de développement de la petite enfance de Gaba, à Kampala, en Ouganda, 2 avril 2026.   -  
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By Laetitia Lago Dregnounou

avec AP

Ouganda

Un drame a endeuillé une école maternelle de Kampala, en Ouganda, jeudi en fin de matinée. Un homme âgé de 39 ans a fait irruption dans l’établissement et tué quatre enfants âgés de 2 à 3 ans à l’arme blanche.

Selon la police, le suspect s’était présenté quelques jours plus tôt pour tenter d’inscrire un enfant dans cette même école. Il devait finaliser cette inscription le jour du crime. Les autorités ont confirmé le décès de quatre mineurs :

  • Eteku Gideon, un garçon d’environ 2 ans
  • Kaise Alungat, une fillette de 2 ans
  • Ignatius Sserwange, un garçon d’environ 3 ans
  • Ryan Odeke, un garçon d’environ 2 ans

Tous étaient élèves de la même école maternelle. Le porte-parole de la police ougandaise, Kituuma Rusoke, a indiqué que le suspect avait été arrêté alors que des parents en colère tentaient de le lyncher. La police a dû utiliser des tirs pour disperser la foule qui avait envahi l’école. Le mobile du crime reste inconnu à ce stade.

Ce type d’assassinat est rare dans le pays. En attendant les résultats de l’enquête, les familles des victimes enterrent leurs enfants, plongées dans l’incompréhension face à ce déchaînement de violence contre des êtres innocents.

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