Ouganda : l'assaillant de la crèche plaide le "crime rituel pour la richesse"

L’indignation en Ouganda après que Christopher Okello Onyum, 39 ans, a reconnu avoir poignardé à mort quatre enfants âgés de 15 mois à deux ans et demi, dans une crèche.

C’est en se faisant passer pour un parent qu’il a pu accéder à la crèche réservée aux enfants vulnérables. Devant le tribunal, l’accusé a invoqué un sacrifice humain. Pensant que tuer les enfants lui rapporterait la richesse. Les proches des victimes sont inconsolables.

L’accusation parle d’un crime soigneusement préparé. Selon l'expertise médicale, Christopher Okello Onyum, ne présente aucun trouble mental.

Il a été placé en détention dans l’attente de son procès dont la date n’a pas été communiquée.