Ouganda : début du procès du meurtrier présumé de quatre enfants à Kampala

Le procès de Christopher Okello Onyum, accusé d'avoir tué quatre enfants dans une crèche à Kampala, la capitale ougandaise, s’ouvre ce lundi 13 avril 2026. Si l'accusé a bien reconnu les faits, selon l’accusation, il a finalement plaidé “non coupable” des chefs d'accusation.

Un Ougandais accusé d'avoir poignardé à mort quatre jeunes enfants dans une école maternelle lors d'une attaque qui a horrifié le pays a plaidé non coupable de meurtre, alors que son procès s'est ouvert lundi.

Christopher Okello Onyum, qui a été arrêté alors qu’il tentait de s’enfuir des lieux du crime le 2 avril, a nié les quatre chefs d’accusation de meurtre.

Les procureurs ont déclaré lors d’une audience précédente qu’Onyum avait avoué avoir tué les quatre enfants, âgés de 15 mois à deux ans et demi, convaincu que ce “sacrifice humain” l’aiderait à devenir riche.

Le tribunal – siégeant dans des tentes spécialement érigées pour accueillir le public – a entendu le témoignage glaçant d’une employée du Centre de développement de la petite enfance de Ggaba.

“Au début, j’ai cru qu’il frappait un enfant. Quand je lui ai demandé pourquoi il frappait nos enfants, avant qu’il ne réponde, j’ai vu Kaisha (l’une des victimes) contre un mur, dans une mare de sang", a-t-elle déclaré.

“Il s’est levé, un couteau à la main ; il a été si rapide qu’il a immédiatement attrapé un autre enfant. J’ai pris l’un des vélos utilisés par les enfants et je le lui ai lancé.”

“Quand je lui ai lancé le vélo, il a lâché l’enfant et s’est mis à courir après moi. J’ai couru, mais je suis tombée par la suite. Quand je me suis relevée, j’ai découvert qu’il avait poignardé le deuxième enfant.”

Les parents des victimes ont également témoigné, décrivant leur dernière matinée avec leurs enfants avant de les emmener à la maternelle, l'appel téléphonique les informant de l'attaque et la découverte des corps à l'hôpital.

L'une d'entre elles, Stella Apolot, mère de Gideon Eteku, victime d'un meurtre, s'est évanouie immédiatement après avoir témoigné.

L'audience a été ajournée jusqu'à mercredi.