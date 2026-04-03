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AES : le Burkina Faso doit "oublier la démocratie", déclare Ibrahim Traore

Le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, prend la parole au Kremlin, à Moscou, en Russie, le 10 mai 2025.   -  
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Le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, prend la parole au Kremlin, à Moscou, en Russie, le 10 mai 2025.
By Ali Bamba

Burkina Faso

Le peuple burkinabé doit « oublier » la démocratie, a déclaré jeudi le chef de la junte du pays lors d’une interview diffusée à la télévision nationale.

Le capitaine Ibrahim Traoré a pris le pouvoir lors d’un coup d’État en septembre 2022 après avoir renversé une autre junte, et réprime sévèrement les voix dissidentes depuis lors.

Le gouvernement militaire a dissous la commission électorale du pays l'année dernière, puis, en février, le parlement dirigé par la junte a dissous tous les partis politiques, dont les activités étaient suspendues depuis 2022.

« Nous ne parlons même pas d'élections, pour commencer », a déclaré Traoré lors de l'interview accordée à la chaîne publique RTB.

« Les gens doivent oublier la question de la démocratie. La démocratie n'est pas pour nous. »

La transition vers un régime démocratique, annoncée par le pays et engagée après le premier coup d’État de janvier 2022, devait prendre fin en juillet 2024.

Mais la junte a décidé cette année-là de prolonger la période de transition de cinq ans, permettant ainsi à Traoré de rester à la tête du pays, en proie à une violence djihadiste qui a fait des milliers de victimes depuis près de dix ans.

Les Nations unies ont exhorté le Burkina à revenir sur sa décision d'interdire les partis politiques et à mettre fin à la répression de l'espace civique.

Depuis son arrivée au pouvoir, la junte, hostile aux pays occidentaux et en particulier à la France, a interdit ou suspendu de nombreux médias internationaux et expulsé certains de leurs journalistes.

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