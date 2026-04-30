AES : le Burkina lance l’opération "WIBGA-2" contre la menace terroriste

Face à la montée des attaques terroristes, le Burkina Faso a renforcé sa sécurité à Ouagadougou et dans l’ensemble du pays, au lendemain d’attaques coordonnées sans précédent au Mali, son allié et voisin.

Le ministère de la Sécurité a officiellement lancé l’opération "WIBGA-2", visant à intensifier le dispositif sécuritaire sur tout le territoire national. Les autorités appellent les citoyens à redoubler de vigilance et à signaler tout comportement suspect, notamment aux abords des infrastructures sensibles : casernes militaires, aéroports, bâtiments administratifs et autres sites stratégiques.

Par ailleurs, des unités spécialisées ont été déployées aux carrefours clés de la capitale. Leur mission : recueillir des renseignements opérationnels pour lutter contre la criminalité et le terrorisme. La situation sécuritaire au Burkina Faso reste préoccupante de large pans du territoire échappent au contrôle des forces gouvernementales.