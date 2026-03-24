AES : un journaliste malien condamné pour des critiques contre le Niger

Lundi, un tribunal de Bamako a condamné un journaliste malien de renom, critique envers les dirigeants militaires de la région, à deux ans de prison pour avoir publié un article critiquant le dirigeant du Niger voisin.

Youssouf Sissoko, directeur de la publication du journal L'Alternance, avait publié début février un article critiquant le chef de la junte nigérienne pour avoir affirmé que la France, la Côte d'Ivoire et le Bénin étaient impliqués dans une attaque contre l'aéroport de Niamey, la capitale.

Le groupe État islamique a revendiqué l'attaque de janvier.

L'article, rédigé par un autre journaliste, accusait le dirigeant nigérien Abdourahamane Tiani de mentir et de transformer son pays en "laboratoire d'une expérience politique toxique".

M. Sissoko a été arrêté le 5 février et placé en détention pour diffusion de fausses informations, atteinte à la réputation de l'État et insulte à un chef d'État étranger, selon l'Association des éditeurs de la presse privée (ASSEP).

Lundi, le tribunal de la Cellule nationale de lutte contre la cybercriminalité du Mali a condamné M. Sissoko à deux ans de prison et lui a ordonné de verser un million de francs CFA (1 770 dollars) de dommages et intérêts. Le président de l'ASSEP a déclaré à l'AFP que cette décision ferait l'objet d'un appel.

Reporters sans frontières (RSF) a condamné cette condamnation, la qualifiant de grave violation de la liberté de la presse, et a appelé à la libération de M. Sissoko.

Le Niger, dirigé par une junte militaire depuis le coup d'État de juillet 2023, est en proie depuis une décennie à la violence djihadiste perpétrée par des groupes affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique.

Ce pays, ainsi que le Mali et le Burkina Faso, également dirigés par des juntes, se sont associés pour créer l'Alliance des États du Sahel.

Le Mali se classe 119e sur 180 pays et territoires dans le Classement mondial de la liberté de la presse 2025 de RSF.