Poutine envisage la création d'un hub céréalier et énergétique en Égypte

Lors de leur entretien au Kremlin, Vladimir Poutine a présenté à Badr Abdelatty, le ministre égyptien des Affaires étrangères, « de nombreuses idées intéressantes » concernant la coopération bilatérale, incluant la création éventuelle d’un hub céréalier et énergétique en Égypte.

Le président russe a également rappelé les projets en cours tels que la centrale nucléaire d’El-Dabaa et la zone industrielle russe dans la zone économique du Canal de Suez, soulignant que « plus de dix grandes entreprises russes ont exprimé leur volonté de participer à ces initiatives ».

Le ministre égyptien a salué ces propositions, confirmant l’accueil favorable de son gouvernement aux projets de coopération. Il a officiellement convié la Russie au lancement d’un Centre logistique pour les céréales et a réaffirmé l’attachement de l’Égypte au respect des délais de réalisation de la centrale nucléaire d’El-Dabaa, qualifiée de « projet national ». Par ailleurs, Abdelatty a insisté sur l’importance de débuter rapidement les réunions du groupe de travail conjoint sur la zone industrielle russe, afin de finaliser les mécanismes de financement et d’exécution.

La Russie, confrontée à un ensemble de sanctions occidentales liées à la guerre en Ukraine, cherche à sécuriser de nouveaux canaux d’exportation pour ses matières premières et ses produits énergétiques. L’Égypte, premier importateur mondial de blé et principal acheteur de céréales russes, pourrait jouer un rôle de point logistique stratégique pour l’Afrique et le Moyen-Orient. Selon Rusagrotrans, environ 7,6 millions de tonnes de céréales russes ont été acheminées vers l’Égypte cette saison, un volume comparable à celui de l’an dernier.

Sur le plan énergétique, l’Égypte figure parmi les principaux importateurs d’essence russe et pourrait être impactée par l’interdiction temporaire décidée par Moscou d’exporter de l’essence jusqu’à fin juillet, destinée à stabiliser l’offre sur le marché intérieur. Le président russe a néanmoins assuré que la Russie disposait des capacités nécessaires pour honorer ses engagements alimentaires grâce à une récolte abondante l’an dernier.