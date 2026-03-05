Russie : sécurité et énergie au cœur des échanges entre Touadera et Poutine

La coopération sécuritaire était au centre de la récente rencontre entre les présidents Faustin-Archange Touadéra et Vladimir Poutine.

En visite à Moscou, le chef de l’État centrafricain a plaidé pour un renforcement des partenariats stratégiques entre Bangui et le Kremlin dans plusieurs secteurs clés dont celui de l'énergie.

Ce nouveau mandat de 7 ans encore nous donne l'opportunité de renforcer notre coopération, déjà dans le domaine de la sécurité, mais aussi les thématiques que vous avez mentionnées, notamment l'économie et les autres aspects, l'éducation, les questions humanitaires et autres a déclaré Faustin-Archange Touadéra.

Bangui vit au rythme des pénuries de carburants et a pu compter sur la Russie dans cette crise selon son président.

Et je voudrais également vous saluer et vous remercier pour le don en produits d'hydrocarbures qui, à un moment très difficile, a permis donc à la République centrafricaine de régler les problèmes de ce secteur qui sont des problèmes importants pour l'économie et pour la paix dans le pays. Et nous souhaitons, évidemment, dans nos discussions, que nous puissions aborder l'occasion ou tout au moins la possibilité d'un revolving de cette question, a-t-il ajouté.

Depuis 2018, ce partenariat est présenté par Bangui comme un gage de stabilisation et de reconquête sa souveraineté nationale. Pour Moscou, il s'agit un point d’ancrage stratégique en Afrique centrale. Toutefois, cette coopération sécuritaire suscite des interrogations quant au degré d’autonomie réel de l’État centrafricain et aux implications politiques d’un tel rapprochement.