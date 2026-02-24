Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Afrique du Sud : les ressortissants bloqués en Russie vont rentrer, Ramaphosa remercie Poutine

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a exprimé, ce mardi, sa profonde gratitude au président russe après l’annonce du retour de plusieurs ressortissants.   -  
Copyright © africanews
AP PHOTO
By Rédaction Africanews

Afrique du Sud

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a exprimé, ce mardi, sa profonde gratitude au président russe Vladimir Poutine après l’annonce du retour de plusieurs citoyens sud-africains, envoyés sur le terrain pour combattre en Ukraine.

Selon le gouvernement sud africain, 11 des 17 hommes qui avaient été enrôlés pour combattre dans le camp de la Russie devraient bientôt rentrer chez eux. Quatre autres ressortissants ont déjà pu rejoindre l’Afrique du Sud, la semaine dernière. Deux autres hommes se trouvent encore en Russie, dont l'un hospitalisé à Moscou, a précisé la présidence sud-africaine dans un communiqué.

Les autorités affirment que ces hommes avaient été dupés par des promesses d’emplois et ne savaient pas qu’ils allaient être embarqués sur le front. Une enquête est en cours sur les circonstances de leur recrutement.

Lors d'un appel téléphonique ce mois-ci avec le président russe, Cyril Ramaphosa avait évoqué le sort des 17 hommes qui avaient lancé des appels de détresse au gouvernement sud-africain en novembre dernier après s'être retrouvés piégés dans la région ukrainienne du Donbass.

Cette annonce intervient alors que l’invasion russe en Ukraine entre dans sa 4ᵉ année, ce 24 février. À l’occasion de cet anniversaire, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’est exprimé, affirmant que Vladimir Poutine "n’a pas atteint ses objectifs" de guerre ni "brisé les Ukrainiens".

En quatre ans, l’offensive massive russe en Ukraine a fait des centaines de milliers de morts et de blessés. De nombreuses villes ont été détruites ainsi que des infrastructures essentielles telles que des hôpitaux et des écoles. Actuellement, 20 % du territoire ukrainien est occupé.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.