Londres découvre la nouvelle exposition immersive « Cléopâtre : l'expérience »

Elle a régné sur l’Égypte pendant deux décennies, a forgé des alliances avec les hommes les plus puissants du monde romain et captive les historiens, les artistes et les conteurs depuis deux mille ans.

Aujourd’hui, Cléopâtre — la dernière reine d’Égypte — est au cœur d’une nouvelle expérience immersive majeure qui ouvre ses portes à Londres, donnant vie à son univers grâce à une combinaison d’artefacts originaux et de technologie de réalité virtuelle.

Couvrant 3 000 mètres carrés répartis sur neuf galeries interactives, « Cléopâtre : l'expérience » fait ses débuts au Royaume-Uni après avoir déjà attiré plus de 200 000 visiteurs depuis son lancement à Madrid, et devrait être présentée dans six autres pays après son passage à Londres.

Un miroir encadré d'aspics renvoie l'image de Cléopâtre aux visiteurs — l'une des nombreuses installations conçues pour estomper la frontière entre le présent et le monde antique.

L'expérience se déroule à travers des salles de projection, des présentations holographiques et des installations interactives, développées en collaboration avec des conservateurs spécialisés en histoire et des égyptologues, et approuvées par l'égyptologue britannique Dr Chris Naunton.

Le conservateur Nacho Ares a supervisé le développement de l'expérience, et il affirme clairement que la technologie est au service de l'histoire plutôt que de la remplacer.

« Dans cette exposition, nous proposons deux façons d’apprécier la figure de Cléopâtre. La première repose sur les nouvelles technologies, le métaverse en réalité virtuelle : vous pouvez vous promener avec des lunettes VR. C’est incroyable, car vous pouvez visiter le palais de Cléopâtre à Alexandrie. Nous proposons un voyage dans l’Antiquité avec des lunettes VR pour visiter la tombe de Cléopâtre. C’est l’un des mystères les plus incroyables de sa vie. »

La ville d’Alexandrie — capitale de Cléopâtre et l’une des grandes métropoles du monde antique — est au cœur de l’expérience.

Fondée par Alexandre le Grand en 331 avant J.-C., elle était le siège de la dynastie ptolémaïque dont Cléopâtre allait finalement hériter, et la ville dont le destin allait être lié au sien.

Et parallèlement à la technologie, tient à souligner Ares, on trouve des objets de l’Égypte antique.

« Nous avons également de véritables artefacts, des pièces originales qui relient le présent au passé. »

La collection — présentée en collaboration avec la Galerie d’archéologie Felix Cervera de Barcelone — comprend plus de 22 artefacts originaux datant des périodes hellénistique et égyptienne tardive.

Parmi eux, un cartonnage anonyme datant des Ier et IIe siècles après J.-C., et une figurine en bronze de la déesse Isis — à laquelle Cléopâtre s’identifiait fortement.

Une projection retrace la vie de Cléopâtre, de l’enfance à l’âge adulte, dans la salle suivante.

Les visiteurs pénètrent ensuite dans le métaverse en réalité virtuelle — des lunettes VR les transportant au palais de Cléopâtre à Alexandrie.

Les rendus placent les visiteurs aux côtés de la reine alors qu'elle contemple la baie d'Alexandrie, le phare — l'une des sept merveilles du monde antique — visible au loin, avant d'entrer dans le temple d'Alexandrie lui-même.

Une question inscrite sur l'un des murs de l'exposition intercepte les visiteurs : « Elle fut la première femme à diriger et à déterminer le cours d'un empire — mais qui était-elle ? »

C'est une question que l'exposition prend très au sérieux. Le Dr Chris Naunton est franc quant à la complexité des sources historiques.

« La propagande romaine est une source d'information majeure et importante pour l'histoire de Cléopâtre, cela ne fait aucun doute. Elle nous offre un récit très dramatique, presque scène par scène, ce qui est bien sûr une source d'inspiration parfaite pour Shakespeare et Hollywood », explique-t-il.

« Nous disposons de preuves archéologiques et de sources écrites de l’époque, d’inscriptions égyptiennes, de textes égyptiens, mais aussi de textes grecs, qui viennent compléter ces sources. Il ne fait donc aucun doute qu’elle fut un personnage historique réel. Nous pouvons dire quand elle a régné, nous pouvons en dire long sur ses origines familiales, sur la manière dont elle est montée sur le trône. Nous connaissons le contexte historique et politique de son époque. »

La représentation de Cléopâtre dans les arts, telle qu’elle est présentée dans l’exposition, explore 2 000 ans de représentations — des bustes romains à Shakespeare en passant par Hollywood.

Les informations concernant sa tombe rappellent aux visiteurs que, malgré des siècles de recherches, son lieu de sépulture n’a jamais été retrouvé. Une deuxième séquence en réalité virtuelle emmène les visiteurs dans un voyage sous-marin — passant devant des sphinx submergés et les ruines d’une cité engloutie — à la recherche de ce qui pourrait se trouver sous la mer.

Naunton explique que la proximité de l’eau avec l’endroit où la tombe se trouvait probablement pourrait signifier qu’elle a été emportée il y a des siècles :

« Il est probable, et là encore, c’est ce que nous indiquent les sources romaines, que la tombe de Cléopâtre, ainsi que celle d’Alexandre le Grand, et probablement aussi celles des autres Ptolémées, se trouvaient suffisamment près pour avoir été détruites, sinon par la guerre, du moins par un événement naturel tel qu’un tsunami. »

L'élément le plus spectaculaire de l'expérience — une immense salle de projection à 360 degrés de huit mètres de haut dans laquelle les visiteurs assistent à diverses scènes, notamment Cléopâtre s'élevant de son lit de mort, un aspic enroulé à proximité, avant de revivre la bataille d'Actium — l'affrontement naval avec Rome qui scella son destin.

C’est l’image la plus saisissante de l’exposition : une femme qui a choisi la manière de mourir plutôt que de se soumettre à l’humiliation romaine.

À l’extérieur, sur les quais des Royal Docks, la Tamise scintille à côté de l’entrée de l’exposition et le vent hurle.

La grandeur maritime des docks s’étend au-delà des bannières — l’Égypte antique, de manière improbable mais fascinante, a fait son apparition dans l’est de Londres.

« Cléopâtre : l’expérience » ouvre ses portes le 26 mars à Immerse LDN, sur les quais de l’Excel London.