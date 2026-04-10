Italie : du go au Monopoly, le jeu de société traverse les générations

Organisée dans le cadre de la Milan Design Week 2026, l’exposition propose une immersion dans l’univers du jeu de société, invitant les visiteurs à parcourir un plateau de Risk géant de 90 m² et à découvrir une soixantaine de jeux, des plus anciens aux plus contemporains. Loin d’une approche purement muséale, le projet place le jeu au centre du design en encourageant le public à manipuler les objets et à participer aux parties. Visible jusqu’au 10 mai, l’événement réunit des classiques comme le go, le jeu royal d’Ur, les échecs ou le backgammon, aux côtés de titres modernes tels que Monopoly ou Puissance 4. À travers des jeux de toutes les époques, les commissaires présentent le jeu comme un espace social où se mêlent stratégie, interaction et plaisir. Des designers comme Spartaco Albertarelli mettent en avant le rôle du jeu dans la compréhension des dynamiques sociales, tandis que des pièces artisanales, allant de tables de carrom sur mesure à des éditions de luxe, illustrent le lien entre création et tradition. Un espace dédié, la « Ludoteca », permet aux visiteurs de jouer librement, transformant l’exposition en expérience conviviale et participative.