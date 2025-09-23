Royaume Uni : un demandeur d'asile éthiopien condamné pour agression sexuelle

Mardi, un juge britannique a condamné un demandeur d'asile à 12 mois de prison pour avoir agressé sexuellement une femme et une jeune fille de 14 ans, des accusations qui ont déclenché une vague de protestations contre les migrants à travers le Royaume-Uni.

Le ressortissant éthiopien Hadush Gerberslasie Kebatu a été reconnu coupable de cinq infractions, dont agression sexuelle, incitation d'une jeune fille à se livrer à des activités sexuelles et harcèlement.

L'arrestation et les poursuites judiciaires à l'encontre de Kebatu ont poussé des milliers de personnes à manifester devant l'hôtel Bell à Epping, au nord-est de Londres, où il séjournait avec d'autres migrants nouvellement arrivés. De multiples manifestations visant d'autres hôtels hébergeant des migrants ont suivi dans d'autres villes britanniques, certaines d'entre elles réunissant des militants d'extrême droite.

Selon les procureurs, Kebatu, 41 ans, était arrivé en Angleterre par bateau un peu plus d'une semaine avant d'aborder la jeune fille de 14 ans, de tenter de l'embrasser et de poser sa main sur sa cuisse lors d'incidents survenus à Epping.

Peine de prison

Au cours de l'audience, Kebatu a déclaré qu'il souhaitait être expulsé après avoir purgé sa peine de prison. Le juge de district Christopher Williams a déclaré que Kebatu "n'aurait pas pu prévoir" que ses actes provoqueraient des manifestations de masse.

"Vous ne pouviez pas prévoir que votre comportement répréhensible en tant que demandeur d'asile hébergé à l'hôtel Bell provoquerait une telle réaction de la part du public", a-t-il déclaré. "En particulier à Epping, mais aussi dans tout le Royaume-Uni, où cela a donné lieu à des manifestations de masse et à la crainte que les enfants ne soient pas en sécurité au Royaume-Uni."

Les tensions couvent depuis longtemps autour de la politique du gouvernement britannique consistant à héberger dans des hôtels les migrants en attente d'une décision concernant leur statut de réfugié. Les détracteurs affirment que cela coûte des millions de livres aux contribuables, tandis que les hôtels deviennent des points chauds dans les communautés et que les migrants se sentent pris pour cible par les habitants locaux.