La FIFA ouvre une procédure contre l'Espagne après des chants antimusulmans

La FIFA a ouvert mardi une procédure disciplinaire à l'encontre de la Fédération espagnole de football en raison des chants antimusulmans entonnés par des supporters espagnols lors d'un match contre l'Égypte la semaine dernière.

Ces chants ont été condamnés par la star espagnole Lamine Yamal, le gouvernement espagnol et la Fédération espagnole de football elle-même.

La police espagnole avait indiqué qu'elle enquêtait sur le comportement des supporters lors du match amical disputé mardi dernier à Barcelone.

"La FIFA a ouvert aujourd’hui une procédure disciplinaire à l’encontre de la Fédération espagnole de football pour les incidents survenus lors du match amical contre l’Égypte", a déclaré l’instance dirigeante du football dans un communiqué.

Yamal, qui est musulman, a déclaré que les chants entonnés par certains supporters au stade RCDE étaient irrespectueux et intolérables. La star du FC Barcelone a ajouté que le fait qu’il n’ait pas été visé personnellement n’avait aucune importance.