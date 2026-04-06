Iran–États-Unis : entre proposition de cessez-le-feu et escalade

Elle pourrait être une lueur d’espoir dans un conflit qui secoue le Moyen-Orient : l’Iran et les États-Unis ont reçu dimanche soir une proposition de cessez-le-feu de 45 jours, accompagnée d’un plan de réouverture du détroit stratégique d’Ormuz.

Portée par des médiateurs égyptiens, pakistanais et turcs, cette initiative vise à ouvrir la voie à des négociations durables. Mais pour l’heure, ni Téhéran ni Washington n’ont donné de réponse définitive.

Or, dans le même temps, la pression monte. Le président américain Donald Trump a menacé de frapper durement les infrastructures iraniennes, notamment les centrales électriques et les ponts, si le détroit d’Ormuz n’était pas rouvert rapidement.

Sur le terrain, les combats se poursuivent. En Iran, de nouvelles frappes ont fait des victimes, tandis qu’en Israël, une attaque à Haïfa a coûté la vie à plusieurs membres d’une même famille.

Des frappes ont également été signalées à proximité d’un site nucléaire, ravivant les inquiétudes internationales.

Depuis fin février, la guerre a fait des milliers de morts, perturbé les marchés mondiaux et fait grimper les prix de l’énergie.

La réouverture du détroit d’Ormuz reste désormais un enjeu clé pour tenter d’éviter une nouvelle escalade.