Madagascar : les aspirants ministres soumis au détecteur de mensonges

Le président de Madagascar ordonne des tests au détecteur de mensonges pour les candidats au poste de ministre.

Toute personne postulant à un poste de ministre au sein du nouveau gouvernement malgache sera soumise à des tests au détecteur de mensonges afin d'écarter les personnes corrompues, a déclaré jeudi le chef militaire du pays.

Le président Michael Randrianirina, qui a pris le pouvoir lors d'un coup d'État sur cette île de l'océan Indien en octobre, a déclaré que Madagascar s'était doté d'un polygraphe et d'un spécialiste pour le faire fonctionner afin de contrôler les nouveaux ministres du gouvernement.

"Nous saurons qui est corrompu et qui peut nous aider", a déclaré Randrianirina. "Nous ne recherchons pas quelqu'un qui soit irréprochable à 100 %, mais quelqu'un qui le soit à plus de 60 %."

Randrianirina, colonel dans une unité d’élite de l’armée, a renversé le président Andry Rajoelina à l’issue d’un soulèvement de plusieurs semaines l’année dernière, mené principalement par de jeunes Malgaches frustrés par le manque de services publics et d’opportunités dans ce pays d’environ 32 millions d’habitants en proie à la pauvreté.

Randrianirina a limogé l’ensemble de son cabinet et dissous le gouvernement la semaine dernière. Il a nommé un nouveau Premier ministre dimanche.

"Après avoir passé le test du polygraphe, les candidats qui échouent ne passeront pas d’entretien", a déclaré Randrianirina aux journalistes. "Ceux qui réussissent le test du polygraphe passeront un entretien avec moi et le Premier ministre."

Randrianirina a promis d’organiser de nouvelles élections dans les deux ans suivant son accession au pouvoir.