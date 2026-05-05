Afrique du Sud : un crocodile suspecté d’avoir dévoré un homme, hélitreuillé par la police

Dans le nord-est de l’Afrique du Sud, une intervention hors norme a mobilisé les forces de l’ordre après la disparition d’un homme d’affaires, emporté par les flots en crue de la rivière Komati. Face aux conditions hostiles et à la présence de crocodiles, les recherches ont pris une tournure exceptionnelle.

La police a déployé drones et hélicoptères pour survoler la zone, repérant une petite île où plusieurs reptiles se prélassaient. Selon le capitaine Johan Potgieter, commandant d’une unité de plongée, l’expérience acquise a permis d’identifier un animal au comportement suspect : ventre anormalement distendu, immobilité inhabituelle malgré le vacarme des appareils.

Le crocodile, long de 4,5 mètres pour environ 500 kilogrammes, a été abattu par mesure de sécurité. C’est alors que le capitaine Potgieter a été descendu par hélicoptère au plus près de la carcasse, dans un environnement toujours à haut risque. « La tête d’un crocodile n’est pas l’endroit idéal pour l’approcher », a-t-il confié au média News24.

À l’aide d’une corde, l’officier est parvenu à sécuriser l’animal, avant d’être hissé avec lui hors de l’eau. Le reptile a ensuite été transporté jusqu’au parc national Kruger, où l’examen de ses intestins a révélé la présence de restes humains. Des analyses ADN sont en cours pour déterminer s’ils appartiennent à l’homme porté disparu.

L’enquête avait été ouverte après la découverte du véhicule de la victime, abandonné près d’un pont submergé. À leur arrivée, les forces de l’ordre n’avaient trouvé aucune trace du conducteur, laissant supposer qu’il avait été emporté par le courant.

Outre des fragments de corps, les autorités ont également retrouvé plusieurs chaussures dans le système digestif de l’animal. Une découverte troublante, sans pour autant constituer une preuve formelle d’autres attaques, comme l’a précisé le capitaine Potgieter : « Un crocodile avale tout ce qu’il peut. »

Le lieutenant-général Puleng Dimpane, chef de la police par intérim, a salué le courage et le professionnalisme de l’agent, soulignant le caractère exceptionnel de cette mission menée dans des conditions extrêmes.