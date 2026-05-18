Djibouti : nomination du nouveau gouvernement 

À Djibouti, après la réélection du président Ismail Omar Guelleh le 10 avril dernier, le nouveau gouvernement a été annoncé.

Le président de la République de Djibouti, Ismaïl Omar Guelleh, a signé dimanche 17 mai un décret portant nomination des membres du gouvernement.

La nouvelle équipe est composée de 26 membres, dont huit femmes, parmi lesquelles une secrétaire d’Etat.

Parmi les personnalités féminines du gouvernement figurent Mouna Osman Aden à la Santé, après avoir dirigé le ministère de la Femme et de la Famille dans l’équipe précédente; Hana Farah Assoweh à la Femme et à la Famille; Ouloufa Ismail Abdo aux Affaires sociales et des Solidarités; Amina Abdi Aden à la Ville, à l’Urbanisme et à l’Habitat; Fardoussa Moussa Egueh à la Jeunesse et à la Culture; Safia Mohamed Ali Gadileh à l’Economie numérique et à l’Innovation; ainsi que Mariam Hamadou Ali aux Investissements et au Développement du secteur privé. Fatouma Ali Abdallah est nommée secrétaire d’Etat chargée des Sports.

Plusieurs figures de l’ancien gouvernement ont été reconduites.

Ilyas Moussa Dawaleh conserve l’Economie et les Finances, tandis qu'Abdoulkader Houssein Omar hérite des Affaires étrangères et de la Coopération internationale. Il devient aussi le porte-parole du gouvernement.

Hassan Omar Bourhan est reconduit à la Défense, alors qu'Omar Abdi Said prend désormais les rênes du ministère de l’Intérieur.

Au pouvoir depuis 1999, Ismail Omar Guelleh, 78 ans, a été réélu pour un nouveau mandat après une réforme ayant supprimé la limite d’âge applicable à l’élection présidentielle.

Il a remporté le scrutin avec 97,81 % des voix face à son adversaire Mohamed Farah Samatar, du Centre démocrate unifié, crédité de 2,19 % des voix.