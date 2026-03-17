Israël affirme avoir tué le chef de la sécurité iranienne Ali Larijani

Israël a affirmé mardi avoir tué le chef de la sécurité iranienne Ali Larijani lors de frappes nocturnes, selon les déclarations du ministre israélien de la défense Israël Katz.

L’Iran n’a pas confirmé la mort du dirigeant. Sur le réseau social X, le compte officiel d'Ali Larijani a publié mardi une note manuscrite rendant hommage à des soldats iraniens décédés.

Âgé de 68 ans, Ali Larijani était à la tête du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, la plus haute instance de sécurité du pays. Ancien président du Parlement et figure des négociations sur le nucléaire, il était l’un des plus hauts responsables du régime iranien.

"Au cours de la dernière vague de manifestations contre le régime terroriste iranien, Larijani a personnellement supervisé le massacre perpétré contre les manifestants iraniens," aaffirmé l'armée israélienne sur X.

Depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, déclenchée par la mort du guide suprême Ali Khamenei dans un bombardement israélo-américain le 28 février, Ali Larijani avait multiplié les déclarations martiales envers les Etats-Unis et Israël.

Le ministre israélien de la défense a également annoncé la mort lundi soir du général Gholamreza Soleimani, le chef de la milice Bassidj des Gardiens de la Révolution. Dans un communiqué, l’armée israélienne a décrit cette milice comme “le principal instrument de répression du régime” iranien.

En parallèle, les forces armées israéliennes ont annoncé mardi"une vague de frappes à grande échelle" ciblant notamment Téhéran et Beyrouth. Les gardiens de la révolution iraniens ont quant à eux annoncé mardi une "nouvelle vague d’attaques sur les territoires occupés," faisant état de cibles visées en Israël et en Cisjordanie.