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Le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, déclaré persona non grata en France

Le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, tient une carte illustrant le projet de colonie E1 lors d'une conférence de presse près de la colonie de Maale Adumim.   -  
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By Ali Bamba

Israël

La France a interdit l'entrée sur son territoire au ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, à quatre dirigeants d'organisations de colons et à 21 colons violents, a annoncé mardi le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, alors que plusieurs pays ont adopté de nouvelles sanctions à l'encontre de colons et d'organisations jugés responsables d'actes de violence contre les Palestiniens en Cisjordanie.

Israël a réagi avec colère à cette décision, accusant les pays à l'origine de ces nouvelles mesures d'encourager l'antisémitisme par le biais de politiques anti-israéliennes.

Dans une déclaration publiée sur X, M. Barrot a vivement critiqué M. Smotrich pour avoir activement encouragé l'annexion de la Cisjordanie et la « recolonisation » de Gaza. Il a en outre accusé ce ministre d'extrême droite, qui occupe également des fonctions au sein du ministère de la Défense, de vouloir provoquer « l'effondrement économique de l'Autorité palestinienne, avec les conséquences néfastes que cela implique pour la population palestinienne ».

Par ailleurs, mardi, la France, aux côtés de la Grande-Bretagne, du Canada et de la Norvège, a annoncé une action coordonnée assortie de sanctions à l'encontre de plusieurs colons et entités, en réponse à « l'expansion sans précédent des colonies et à la recrudescence des violences commises par les colons en Cisjordanie ».

Ces sanctions visent à perturber les flux financiers qui ont « permis à des groupes de colons extrémistes d’agir en toute impunité » en Cisjordanie, indique un communiqué du gouvernement britannique, précisant qu’il s’agit de sanctions coordonnées « contre les réseaux qui financent et facilitent les attaques des colons contre les Palestiniens en Cisjordanie ».

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