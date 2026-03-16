Guerre au Moyen-Orient : l'Éthiopie appelle à économiser le carburant

L’Éthiopie a appelé sa population à limiter sa consommation de carburant face à la hausse alarmante des prix liée à la guerre au Moyen-Orient.

"Tant que cette situation n'est pas résolue et que le système normal d'approvisionnement en carburant n'est pas rétabli, il est essentiel d'économiser le carburant et de le réserver en priorité aux besoins fondamentaux et essentiels," a déclaré le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed sur les réseaux sociaux.

Le chef du gouvernement a également demandé aux distributeurs de carburant et aux consommateurs de "donner la priorité aux services essentiels et d'utiliser le carburant de manière responsable." Le pays est entièrement dépendant des importations pour sa consommation de produits pétroliers.

La semaine dernière, le ministre éthiopien des finances a dévoilé plusieurs mesures pour contenir la crise, dont l’augmentation des subventions sur les carburants et la mise en place d’une campagne nationale de répression contre le commerce illégal de carburant.

La guerre entre les États-Unis, Israël et l’Iran a provoqué une flambée des prix du pétrole au niveau mondial. Les prix ont particulièrement été affectés par la fermeture du détroit d’Ormuz, par lequel transitait 20% de la consommation mondiale de pétrole.